الإفراج عن 64 أوكرانيا وأمريكي واحد في تبادل أسرى مع روسيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إلإفراج عن 64 مواطنا وأمريكي واحد في عملية تبادل أسرى مع روسيا، وفقا لنبأ عاجل نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سبتمبر الماضي، أفرجت أوكرانيا عن 55 أسير حرب تحتجزهم في مقابل إطلاق روسيا سراح 215 أسيرا في عملية تبادل للأسرى هي الأكبر بين الجانبين منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وشملت العملية عشرة أجانب هم خمسة بريطانيين وأمريكيان وسويدي وكرواتي ومغربي حاربوا مع قوات كييف، وأيضا قادة الكتيبة المدافعة عن مصنع آزوفستال التي تحولت إلى رمز للمقاومة ضد الغزو الروسي.