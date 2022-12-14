3 دول إفريقية من جنوب الصحراء تعلن عن توصلها لاتفاقات إقراض من النقد الدولي

أعلنت ثلاث دول إفريقية من جنوب الصحراء الكبرى عن توصلها لاتفاقات مالية في صورة قروض ومساعدات من صندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الدولية الأمريكية.

وأعلنت جمهورية غانا عن توصلها لاتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي والقمة الأمريكية الإفريقية، تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار أمريكي كقرض من الصندوق يقدم على دفاعات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن حكومة غانا - نشر في توقيت متزامن في واشنطن؛ حيث مقر صندوق النقد الدولي - أنه بعد حوار شاق بين ممثلي حكومة غانا ومسئولي صندوق النقد تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين عن حزمة إقراض بقيمة 242ر2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأعوام الثلاثة القادمة تحصل عليها غانا من الصندوق.

وقالت مصادر في صندوق النقد الدولي إن الموافقة النهائية على القرض مرهونة بمصادقة مجلس محافظي الصندوق المقررة قبيل نهاية الشهر الجاري.

ويقول الخبراء في العاصمة الغانية أكرا إن إبرام اتفاق إقراض أولي مع صندوق النقد الدولي جاء بعد عناء تفاوضي من الجانب الغاني الذي قدم تعهدات للصندوق بالمضي قدما في إجراء الإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد الغاني والعمل على الحد من التضخم وتوفير فرص العمل وتحقيق ملاء مالية كافية في البنوك الغانية بما يحقق استدامة التمويل التنموي عبر الاقتراض.

تجدر الإشارة إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي كان قد انتهى في الثاني عشر من الشهر الجاري زيارة عمل مطولة للعاصمة الغانية أكرا استغرقت 13 يوما و التقوا خلاله بمسؤولي الملف المالي في الحكومة الغانية و محافظ بنك غانا المركزي للاتفاق على شروط القرض توطئة لعرضها على مجلس محافظي الصندوق.

في السياق، أعلنت جمهورية تنزانيا توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض من الصندوق لمدة 40 شهرا بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي ومصادقة المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك.

وبحسب المصادر التنزانية سيستخدم هذا القرض في علاج المشكلات الاقتصادية المترتبة على آثار الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تضع أوزارها حتى حينه والتي زاد من أعبائها خروج الاقتصاد التنزاني منهكا من جائحة كوفيد – 19، وما صاحبها من إغلاقات طالت أوجه الحياة التجارية في تنزانيا.

كما أعلنت وكالة التنمية الدولية الأمريكية عن تقديمها 255 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة في كينيا، تقدم في صورة عاجلة لمعالجة أثر مشكلة الجفاف التي أضرت منذ يوليو الماضي بمخططات الاستثمار والتمويل في كينيا ووضعت 4 ملايين كيني أمام حالة من انعدام أمن الغذاء فضلا عن تعريض حياة 7 ملايين طفل كيني إلى سوء التغذية.

وقالت وزيرة الإشغال العامة في الحكومة الكينية، مارجريت كوبيا، إن انكشافا ماليا غير متوقع قد طرأ على موازنة الحكومة الكينية للعام المالي الجاري بقيمة 126 مليون دولار أمريكي نتيجة توجيه اعتمادات إنفاق إضافية لتوفير الأغذية و كذلك تقديم دعم بقيمة 106 مليون دولار أمريكي لمساعدة الفئات الأقل دخلا في كينيا.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية كانت قد قدمت 65 مليون دولار أمريكي لدعم كينيا مطلع العام الجاري لتحسين شبكات الحماية المجتمعية للفئات الأقل دخلا لا سيما الأطفال وكبار السن.