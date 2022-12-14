الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش فعاليا القمة الأمريكية الإفريقية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

وعقب وصول الرئيس السيسي، للعاصمة واشنطن، كان في استقباله كبار رجال الدولة الأمريكيين، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.

كما حرصت الجالية المصرية على استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الإقامة في واشنطن.

ويستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية.