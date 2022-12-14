الحمل هو رحلة حاسمة لكل امرأة، وخلال هذه المرحلة تحتاج إلى أفضل حالة من الصحة البدنية والعقلية من أجل الطفل، ولكن بسبب التغيرات المستمرة في الجسم وغزارة تدفق الدورة الشهرية، يمكن أن يتسبب ذلك في نقص الحديد أو فقر الدم لدى النساء؛ ما قد يجعل الحمل صعبا، ويمكن أن يؤثر أيضا على الصحة الإنجابية.

ونشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات للإجابة على تساؤل هل يمكن أن يزيد نقص الحديد من خطر إصابتك بالعقم؟

• علامات نقص الحديد:

- الشعور بالدوار.

- تعب وقصر النفس.

- برودة الأطراف والضعف العام.

- الجلد الشاحب.

• كيف تؤثر الفيتامينات ونقص الحديد على الجهاز التناسلي؟

ينظم الحديد نمو الخلايا، وارتبط العقم وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة، وحتى الإجهاض، بنقص الحديد، وثبت أيضا أن النساء اللاتي يعانين من نقص الحديد؛ لديهن صعوبة في التبويض، وعدم التبويض يجعل الحمل مستحيلًا، وتنخفض كمية الأكسجين المنقولة إلى الأعضاء الأساسية، مثل الرحم والمبيض عندما يصل نقص الحديد إلى مستوى غير صحي، وحتى لو نجحت الإباضة في مثل هذه الظروف، سوف تكون جودة البويضة رديئة.

• بعض الطرق لاستعادة نسبة العناصر الغذائية الأساسية:

1. المكملات

يعتبر تناول المكملات أسهل وأسرع طريقة للتأكد من أن جسمك يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية.

2. النظام الغذائي

ربما ليست الطريقة الأسرع، ولكنها الأكثر صحة لإنجاز الأمور، حيث إن اتباع نظام غذائي صحي متوازن له أكثر من فائدة، لذلك يجب التأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية، ولضمان وجود الحديد في نظامك الغذائي يمكنك تناول البقوليات أو البازلاء أو الفاصولياء أو الخضار الورقية الخضراء أو الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان.