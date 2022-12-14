استمرار تراجع أسعار الواردات الأمريكية للشهر الخامس

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أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت اليوم الأربعاء، تراجع أسعار السلع المستوردة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أسعار الواردات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% شهريا بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال أكتوبر الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 5ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق بحسب البيانات الأولية.

من ناحيته، قال ماثيو مارتن خبير الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، إن التراجع الأعلى من التوقعات لأسعار الواردات خلال الشهر الماضي، يضاف إلى سلسلة التراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار الواردات غير النفطية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% بعد تراجعه بنسبة 1ر0% خلال أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة العمل إن تراجع أسعار الإمدادات الصناعية غير البترولية والمواد الخام والسلع الاستهلاكية تجاوز الارتفاع في أسعار واردات الغذاء والأعلاف والمشروبات والسلع الرأسمالية.

وأضافت الوزارة أن أسعار الواردات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر2% سنويا بعد زيادتها بنسبة بنسبة 2ر4% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتسجل أقل تراجع سنوي للأسعار منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار الصادرات الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا بعد تراجعها بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 4ر0% بعد تراجعها بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.