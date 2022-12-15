كوسوفو تتقدم بطلب رسمي للانضمام للاتحاد الأوروبي

تقدمت كوسوفو رسميا بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي، بعد توقيع وثيقة تتضمن ذلك من جانب الرئيسة فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبن كورتي ورئيس البرلمان جلاوك كونيوفتسا، في العاصمة بريشتينا، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق مبدئي لمنح البلاد حق السفر بدون تأشيرة داخل التكتل اعتبارا من عام 2024.

وبالنسبة لأصغر دولة في أوروبا، يعد هذا عملا رمزيا: حيث إن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أمر بعيد المنال حاليا بالنسبة لكوسوفو، التي أصبحت دولة مستقلة منذ عام 2008.

وتتمتع كوسوفو رسميا فقط بصفة "دولة مرشحة محتملة للانضمام للاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن صفة دولة مرشحة، التي من المتوقع أن تحصل عليها البوسنة والهرسك غدا الخميس، غير قابلة للنقاش. ويتمثل العائق الرئيسي في أن خمس دول بالاتحاد الأوروبي وهى إسبانيا ورومانيا وسلوفاكيا واليونان وقبرص، لا تعترف باستقلال كوسوفو.

وكانت كوسوفو، التي يقطنها الآن بالكامل مواطنون ألبان تقريبا، جزءا من يوغسلافيا أو صربيا.

وزادت احتمالية السفر داخل الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة بعدما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لممثلي دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وذكر المجلس الأوروبي أن "القواعد الجديدة من شأنها أن تسمح لحاملي جواز سفر كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لمدة 90 يوما".

وستدخل القواعد الجديدة اعتبارا من يناير 2024 إذا تبنت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الاتفاق رسميا.

وكان برلمان كوسوفو قد أعلن في فبراير 2008، الاستقلال، واعترفت أكثر من 100 دولة، من بينها ألمانيا، ولكن ليس روسيا والصين وصربيا وإسبانيا ورومانيا وسلوفاكيا واليونان وقبرص، بالدولة الجديدة.

وحتى اليوم، لم تتخل صربيا عن مطالبتها بأحقيتها في منطقة كوسوفو. وفي ظل ذلك، تثير التوترات دائما في الجزء الشمالي من البلاد، الذي يقطنه أغلبية من الصرب.