إيران تقضي بسجن عامل إغاثة بلجيكي لمدة 28 عاما



قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن إيران قضت بسجن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، لمدة 28 عاما.



وأكد المصدر، تقريرا لصحيفة "هيت نيوزبلاد" البلجيكية، بأن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو وأعضاء آخرين في حكومته أبلغوا أُسرة فانديكاستيل بالحكم أمس الثلاثاء.



ومن المتوقع أن يجيب وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كويكنبورن، على أسئلة تتعلق بالوضع في البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة رويترز.



واحتجزت إيران فانديكاستيل (41 عاما) منذ قرابة عام، لكن التهم الموجهة إليه ظلت غير واضحة.



ودأبت بلجيكا على القول إن اعتقاله بلا أساس.



ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على الموضوع.



وقال أوليفييه فان ستيرتيجم المتحدث باسم الأسرة لهيت نيوزبلاد: "ما يجري وصمة ومأساة لأوليفييه وأسرته.. إنه بريء وضحية للعبة دولية مشبوهة أكبر".



وعلقت المحكمة الدستورية البلجيكية الأسبوع الماضي اتفاقا بين إيران وبلجيكا من شأنه أن يجعل من الممكن تبادل السجناء بين البلدين.