قطاعا الملابس الجاهزة والمنسوجات في تركيا يسجلان تراجعا عن هدف التصدير

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سجل قطاعا الملابس الجاهزة والمنسوجات في تركيا تراجعا بواقع أربعة مليارات دولار، عن إجمالي هدف التصدير وهو 38 مليار دولار، المحدد في بداية العام.

وذكرت صحيفة "ميليت" التركية اليوم الأربعاء أن القطاعين استهدفا الآن هذا الرقم في عام 2023 .

وكان مجلس المصدرين الأتراك قد قال في 13 نوفمبر الماضي إن تركيا سجلت رقما قياسيا في صادرات قطاع النسيج وموادها الخام، بلغت قيمته 8 مليارات و720 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء عن المجلس قوله إن القطاع سجل زيادة بنسبة 4. 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للأناضول، سجلت الصادرات الإجمالية للبلاد في أكتوبر الماضي زيادة بنسبة 8. 2% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، لتصل قيمتها إلى 3. 21 مليار دولار.

كما زاد إجمالي الصادرات في الفترة بين يناير إلى أكتوبر بنسبة 4.

15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 5. 209 مليار دولار.