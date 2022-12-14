أعلنت شركة كوريا للطاقة الكهربائية «كيبكو»، اليوم الأربعاء، أنها تجري مشاورات مع تركيا لمشروع بناء محطة الطاقة النووية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «يونهاب».

ووفقا لشركة كيبكو، يناقش الجانبان مشروعا لبناء 4 مفاعلات نووية «APR1400»، وهي نموذج لمفاعل نووي من الجيل التالي طورته كوريا الجنوبية، بسعة 1,400 ميجاوات في شمال تركيا.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المشروع، حجم محطة براكة للطاقة النووية التي صدرتها كوريا الجنوبية إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، والذي بلغ نحو 20 تريليون وون.

ومن المقرر أن يجري الجانبان دراسة جدوى مشتركة العام المقبل، ويوقعان مذكرة تفاهم بمجرد الاتفاق على الشروط التكنولوجية والبيئية وخطة التمويل.

وسيتم بعد ذلك التوقيع على اتفاقية حكومية دولية رسمية (IGA) في عام 2024، مما يسمح لشركة كيبكو بأن تصبح مفاوضا ذا أولوية.

وقد بدأت الحكومة التركية بحث المشروع مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية في عام 2013، ولكن المفاوضات فشلت في عام 2020، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف البناء أكثر من المتوقع.

على وجه الخصوص، في حالة نجاح الشركة الكورية هذه المرة في تصدير المحطة إلى تركيا بعد محطة الطاقة النووية إلى الإمارات عام 2009 وإلى بولندا هذا العام، فمن المتوقع أن تظهر القدرة التنافسية لمحطات الطاقة النووية الكورية بوضوح في السوق الخارجية.

وتبذل كوريا جهودها من أجل تصدير طراز «APR 1400» إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.