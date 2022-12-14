كرّمت الأمم المتحدة 10 مبادرات رائدة، تمتد عبر 23 دولة، من جميع أنحاء العالم، أصبحت مصدر إلهام لصنع السلام مع الطبيعة، لدورها في استعادة النظام البيئي.

الأمم المتحدة كرمت المبادرات على هامش المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15)، المقام حاليا بمدينة مونتريال في كندا، ويستمر في الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وجاء على رأس المبادرات العشر الفائزة من 23 دولة حول العالم، مبادرتين عربيتين منها مبادرة حملة أبو ظبي للترميم البحري في الإمارات، وحملة استعادة الدول الجزرية الصغيرة النامية في جزر القمر.

• مبادرة أبو ظبي للترميم البحري

وفقا للأمم المتحدة، تقدم الجهود المبذولة لحماية وإصلاح النظم البيئية على طول ساحل أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة أملا جديدا لحيوانات الأطوم (أو ما يطلق عليها بقر البحر)، الثدييات البحرية النادرة التي تقترب من الانقراض وانقرضت بالفعل في الصين.

• حملة استعادة الدول الجزرية الصغيرة النامية

تعمل المبادرة الرائدة على توسيع نطاق استعادة النظم الإيكولوجية الفريدة من التلال إلى الشعاب والاستفادة من النمو الاقتصادي الأزرق لمساعدة مجتمعات الجزر على التعافي من جائحة كـوفيد-19، داخل ثلاث دول نامية جزرية صغيرة هي فانواتو وسانت لوسيا وجزر القمر.

وكرمت الأمم المتحدة مبادرتين إفريقيتين في ثلاث دول إفريقية، لدورها في استعادة النظام البيئي، منها مبادرة الجدار الأخضر العظيم للاستعادة والسلام، وهي مبادرة أطلقها الاتحاد الأفريقي، في عام 2007، وتسعى إلى تغيير حياة الملايين في منطقة الساحل من خلال إنشاء حزام من المناظر الطبيعية الخضراء والمنتجة عبر 11 دولة.

ومبادرة الجبال متعددة البلدان، وهي مبادرة تتخذ من صربيا وقيرغيزستان وأوغندا ورواندا مقرا لها، وتسعى لإقامة مشاريع في ثلاث مناطق متنوعة لجعل النظم البيئية الجبلية أكثر مرونة، حتى تتمكن من دعم حياتها البرية الفريدة وتقديم فوائد حيوية للناس.

وقد تم الكشف عن المبادرات الفائزة خلال احتفال افتراضي خاص، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15)، في كندا، ضم المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ماريا هيلينا سيميدو، عالمة الرئيسيات ورسولة الأمم المتحدة للسلام والممثل الأمريكي، جين جودال، المدافع عن الحياة تحت الماء لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جيسون موموا، إضافة إلى عدد من المشاهير والمغنيين.

وأُعلنت المبادرات العشر باعتبارها برامج رئيسية عالمية للأمم المتحدة في مجال الإصلاح، وهي مؤهلة لتلقي الترويج أو المشورة أو التمويل المدعوم من الأمم المتحدة، وتحت شعار عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي (البيئي)، وهو حركة عالمية ينسقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومصمم لمنع وعكس تدهور المساحات الطبيعية على كوكب الأرض.