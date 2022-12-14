بلينكن: تعزيز حصصنا من الاستيراد والتصدير بنسبة 1% سيضيف 40 مليار دولار لإفريقيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه في حال تعزيز حصص الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيراد والتصدير بنسبة 1% سيضيف ذلك 40 مليار دولار لإفريقيا، كما سيحقق الاستفادة لأمريكا.

وأوضح بلينكن، في كلمة له على هامش القمة الأمريكية الإفريقية، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإفريقيا وصل إلى أكثر من 80 مليار دولار وأدي ذلك إلى خلق الآلاف من فرص العمل فضلا عن تحقيق التقدم في مجالات الصحة والغذاء والطاقة في القارة السمراء.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي في هذا الإطار، أمثلة عن عدد من الشركات الأمريكية التي تعمل في إفريقيا ومنها قيام شركة "فايزر"، بتصنيع لقاحات كوفيد-19 في إفريقيا، حيث تمكنت من إنتاج مائة مليون لقاح سنويا في كيب تاون في جنوب إفريقيا، مشددا على أن هذا أمر أساسي بالنسبة للولايات المتحدة التي ترغب في الاستثمار في القدرات المحلية الإفريقية لتعزيز استدامة المنتجات الضرورية لإفريقيا والعالم.

وأفاد بأنه يمكن أن يتم بذل المزيد من الجهد لدعم القارة السمراء .. مشيرًا إلى أن قادة مجال الأعمال يدركون جميعا التحديات التي تواجهنا على أكثر من مستوى، منبها إلى أننا اليوم نمر بنقطة تحول مهمة في ظل ما يشهده العالم من تغير في أسعار السلع ومشاكل سلاسل الإمداد والتي ترجع إلى جائحة كوفيد-19، فضلا عن التطور التكنولوجي السريع والفائق، وهذه أمور تؤثر بشكل كبير على نمط الحياة.

ونوه إلى أن هذه التحديات بمثابة فرص للشباب الراغبين في مزاولة الأعمال والساعين إلى التقدم باستمرار، منبها إلى أنه إذا توفرت لهم الفرص المناسبة سنتمكن من بناء قوة عمل من أكثر قوى العمل ابتكارا في العالم.

وأكد الوزير أهمية الاستماع إلى الشركاء وتلبية احتياجاتهم والعمل على تطبيقها، مشددا على أنه يمكن بناء أكبر شراكة اقتصادية في العالم من خلال التعاون مع ودعم القارة السمراء التي تشهد معدلات نمو اقتصادي كبيرة.