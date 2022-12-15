توقعات باستثمار مليارات الدولارات في تكنولوجيا الاندماج النووي

بعد الاختراق العلمي الذي كشفت عنه وزارة الطاقة الأمريكية أمس في مجال إنتاج الطاقة من خلال الاندماج النووي، تتوقع الأسواق ضخ استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن توفر طاقة غير محدودة.

وقال كريس جرادومسكي كبير محللي اقتصادات الطاقة النووية في خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة، إن المستثمرين سيضخون أكثر من مليار دولار في التكنولوجيا الجديدة خلال العام الحالي. ورغم أن هذا الرقم أقل من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال خلال العام الماضي، وكانت 6ر2 مليار دولار، فإنها تقريبا ثلاثة أمثال الاستثمارات المماثلة في 2020، ومن المنتظر تنامي هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وذكرت بلومبرج، أنه من المتوقع تزايد زخم الاستثمار في تكنولوجيا الاندماج النووي بعد إعلان العلماء الأمريكيين في إنتاج كمية طاقة من الاندماج النووي، تفوق كمية الطاقة المستخدمة في الاندماج، وهي خطوة حيوية نحو الاستفادة من تكنولوجيا الاندماج للحصول على طاقة لا نهائية على نطاق تجاري. ويفتح الإنجاز العلمي الجديد الباب أمام إمكانية إقامة محطات لإنتاج الطاقة النووية من خلال الاندماج.

وقال جادومسكي، إن الاختراق العلمي الأخير يضع تكنولوجيا الاندماج النووي على خريطة الاستثمار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مازالت هناك الكثير من العقبات التكنولوجية والهندسية التي يجب التغلب عليها قبل استغلال هذه التقنية على نطاق تجاري، في حين هناك عشرات الشركات المستعدة للاستثمار في تكنولوجيا الاندماج.

ومن بين الشركات العاملة في مجال تطوير تكنولوجيا الاندماج وجذبت استثمارات ضخمة في العام الماضي، كومنولث فوجون سيستمز وتي.أيه.إي تكنولوجيز وهيليون إنيرجي.

كما تضم القائمة شركات حققت استثمارات كبيرة شركات مثل مارفيل فوجون وجنرال فوجون وتواكامك إنيرجي ليمتد وزاب إنيرجي.

من ناحيتها رصدت الولايات المتحدة دعما إضافية لتمويل أبحاث الاندماج النووي من خلال برنامج قيمته 50 مليون دولار.