صحة دمياط: 195 ألف مواطن ترددوا على المستشفيات خلال نوفمبر الماضي

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، نشاط مستشفيات المحافظة خلال شهر نوفمبر 2022 الماضي، والذي بلغ 195.287 حالة، حسب احصائيات إدارة العلاجي في مديرية الصحة بدمياط، تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاجي بمديرية الصحة والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن عدد المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية مجاني اقتصادي بلغ 195.287 حالة، ووصل عدد المترددين على أقسام الطوارئ والاستقبال 63.033 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت 1571 عملية جراحية، وعدد مرضى الرعاية المركزة 836 حالة، بينما وصل عدد دخول الأطفال بالحضانات 264 طفلا.

وأشار عبد الجواد إلى إجراء 50272 اختبارا معمليا لـ17080 مريضا، كما تم إجراء أشعة بمختلف أنواعها لـ23022 مواطن، وعدد جلسات العلاج الطبيعي لـ19684 حالة، لـ6258 مريضا.