محافظ أسوان: دعم الرئيس السيسي للقضايا الشبابية يأتي في إطار طموحات الدولة في إحداث نهضة حقيقية

قال محافظ أسوان أشرف عطية إن المحافظات الحدودية لها مقومات متميزة من ثروات طبيعية وتراث وثقافات وفنون زاخرة بالتنوع والزخم ، بالإضافة إلى شباب لديه المهارات والرغبة في النجاح، مؤكدا أن دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضايا الشبابية وتوجيهاته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات وتعزيز مهارات الشباب، يأتي في إطار طموحات الدولة المصرية في إحداث نهضة تنموية حقيقية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع شباب البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية: (مرسى مطروح - الوادي الجديد - جنوب سيناء - شمال سيناء - البحر الأحمر - أسوان)، الذين تستضيفهم مدينة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية حتى 16 ديسمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور أحمد السهم منسق عام مشروع أهل مصر، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، ومشرفي المحافظات، وأكثر من 180 شابا وفتاة.

وأوضح أن برنامج أهل مصر يمثل فرصة لتبادل ونقل الخبرات والأفكار والرؤى في ظل تمتع الشباب بالطاقات الكامنة، وقدرتهم على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من المحاور المتنوعة للبرنامج من معسكرات مجمعة ودورات تثقيفية، وزيارات للمشروعات القومية والمزارات السياحية مما يساهم فى تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية.

ووجه المحافظ الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على رعاية شباب المحافظات الحدودية وهو الذي يعكس حرص الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على الاهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل.

من جهة أخرى، استمع المحافظ الى مشاكل المواطنين، خلال اللقاء الأسبوعي الموسع بالمواطنين، بحضور عدد من مسئولي الجهات الحكومية المعنية، حيث وجه بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لدعم عدد من الحالات الأسرية الصعبة على مواجهة الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات أخرى للعلاج على نفقة الدولة.