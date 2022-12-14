كاتب هندي: مودي ربما يواجه هجوما صينيا قريبا جدا

منذ الاشتباك بين البلدين في منطقة جالاوان في يونيو عام 2022، دخلت الهند والصين في العديد من جولات خفض التصعيد ومحادثات فض الاشتباك. وعلى الرغم من استياء الهند، واصلت الصين بناء مستوطنات جديدة في المناطق الحدودية.

وعلى الرغم من أن التوغلات والمواجهات الأخيرة كانت في القطاع الغربي، وتحديدا في منطقة لاداخ، فإن هناك توقعات بحدوث توغلات أخرى في مناطق حدودية أهدأ نسبيا مثل أروناتشال براديش.

وقبل اشتباكات جالاوان، كان حرس الحدود لا يضايقون رعاة الأغنام إذا عبر أحدهم بطريق الخطأ إلى التبت أو العكس، وكانوا يسمحون لهم بالعودة إلى بلدانهم بعد استجواب روتيني. ولكن بعد جالاوان، أصبح حرس الحدود يتعاملون مع حالات عبور الحدود غير المقصودة بشك عميق وبقسوة.

وقال الكاتب الهندي أبهيناف بانديا، في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إنه من وجهة النظر الصينية، هناك أسباب كافيو لشن عمل عسكري سريع ولفترة وجيزة على الحدود. فقد ألمح بروس ريدل، مدير مشروع الاستخبارات بمعهد "بروكينجز" الأمريكي والضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية، في كتابه "أزمة جون كنيدي المنسية: التبت ، وكالة الاستخبارات المركزية، والحرب الصينية الهندية"، إلى أن القيادة العليا في الصين، أي ماو تسي تونج ورئيس الوزراء تشاو زيانج، كانا يشعران بالضيق إزاء رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، وبدأت حرب عام 1962 بهدف "إذلال" نهرو وتقزيم شعبيته ومكانته المتزايدة. وعلى الرغم من أن الهند لم تكن ندا للقوة العسكرية والاقتصادية التي تمتلكها القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فقد كانت تصعد سريعا تحت قيادة نهرو كدولة فاعلة مؤثرة من الناحية الجيوسياسية وزعيمة لدول عدم الانحياز.

وأشار بانديا إلى أنه بالمثل في السيناريو الحالي، تستطيع الصين القيام بهجوم يشبه هجوم عام 1962، لأنه في ظل قيادة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي.

وبدأت الهند تصعد مجددا كلاعب عالمي، تحت قيادة مودي، أظهرت الهند مقاومة حازمة للصين في توغلاتها الحدودية في كل من ديبسانج ودوكلام وجالوان وتمسكت بشدة بموقفها الأيديولوجي المتمثل في فك الاشتباك في جميع المناطق.

كما واصلت بناء بنية تحتية حيوية للطرق في المناطق الحدودية.

وعلى الصعيد الداخلي، اتخذت حكومة مودي قرارات صعبة مثل إلغاء الوضع الخاص بكشمير وشن ضربات داخل الشطر الباكستاني من كشمير وضربات جوية على معسكرات الإرهابيين في بالاكوت، في عمق الأراضي الباكستانية. كما حظرت حكومة مودي تطبيقات صينية قائمة على الإنترنت وجماعات متطرفة مثل الجبهة الشعبية للهند والجماعة الإسلامية.

وقامت حكومة مودي أيضا بالحد من التمويل والتأثير الصيني في مراكز أبحاث ووسائل إعلام وجامعات، وشددت سيطرتها على مؤسسات غير ربحية مشبوهة ومنظمات ناشطة من خلال إخضاعها لتدقيق قانوني صارم، ومراقبة التمويل الذي تتلقاه من الخارج.

وأثرت كل هذه الإجراءات بشدة على قدرات استخبارات الصين وأصولها في الهند، والتي يمكن استخدامها لتخريب أي قانون برلماني أو مشروع دفاعي مهم أو مشروع للبنية التحتية أو الأمن الإلكتروني.

واعتبر بانديا وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أوساناس، وهي مؤسسة أبحاث معنية بالشؤون الجيوسياسية والأمنية مقرها الهند، وهو أيضا مؤلف كتاب "التطرف في الهند: استكشاف"، أن تجدد تركيز الهند على الاعتماد على النفس في المجال الاقتصادي وتطورات البنية التحتية من المرجح أن يضر المصالح الاقتصادية والتجارية للصين في المستقبل.

ومع التطور السريع في البنية التحتية، يمكن أن تصب الهند وجهة منافسة لعمالقة الصناعة العالمية.

كما أن المراقبة الصارمة من جانب الدولة والشكوك التي تواجهها الشركات العالمية العملاقة في الصين، فضلا عن عدم ثقة المتزايد من العالم الغربي المتزايد إزاء الصين، تجعل الهند وجهة أكثر تفضيلا.

وعلى الصعيد الخارجي، اتخذ مودي موقفا مستقلا ويعبر عن التزام بالمبادئ فيما يتعلق بقضايا جيوسياسية مثل الحرب الأوكرانية، كما أقام علاقات قوية مع غرب آسيا ونال رئاسة مجموعة العشرين لعام 2023.

كما أن علاقات الهند المتنامية مع الولايات المتحدة ستعزز في نهاية الأمر تحالف "كواد"، (الذي يضم الهند والولايات واليابان وأستراليا)، الذي يعتبر عدو الصين.

كل هذه الأمور تجعل الصين منزعجة بدرجة كبيرة وخائفة من الهند التي تزداد قوة، وبالتالي، لن ترغب بكين في عودة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي إلى السلطة في عام 2024، إذا فاز مودي في انتخابات عام 2024، فسيكون وضعه السياسي أقوى كثيرا، وسيكون من الصعب للغاية إبعاده لمدة عقد على الأقل.

وفي مثل هذه الولاية الطويلة، سيتمكن مودي من تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والأساسية في الحوكمة والتعليم والاقتصاد والدفاع والأمن الداخلي والدبلوماسية والاستخبارات، ليحول الهند إلى لاعب عالمي كبير على الصعيدين العسكري والاقتصادي بما يتعارض مع طموحات الصين العالمية.

وقال بانديا، إن محاورين مطلعين في الدوائر الاستخباراتية تحدث معهم، لمحوا إلى أنه في ظل طموحات الصين لتصبح قوة عالمية، من المحتم أن تقوم بتقزيم الدور الجيوسياسي العالمي المتصاعد للهند، وهو أمر لا يمكن أن يحدث، وفقا لوجهة النظر الصينية، إذا كان لدى الهند قيادة سياسية قوية.

ويرون أنه لا يمكن وقف شعبية مودي المحلية القوية والانتصارات الانتخابية المستمرة إلا بهزيمة محرجة في صراع عسكري، يتسبب في خسائر كبيرة في صفوف القوات وفقدان أراضي، إن جاذبية مودي بين الناخبين الهنود تعتمد على صورته كرجل قوي، ولا يمكن تحطيم ذلك إلا بهزيمة عسكرية محرجة.

وستقدم مثل هذه الهزيمة المهينة الوقود الذي تحتاجه بشدة المعارضة المحبطة والمنقسمة، والتي تبحث بشكل يائس عن قضايا تمزق جاذبية مودي ومصداقيته.

ويرى بانديا، أن هناك عاملا آخر يغري الصين بدراسة شن هجوم عسكري سريع وهو أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تدعم الهند بشكل كامل حال اندلاع مواجهة عسكرية نظرا لتراجع العلاقات الهندية الأمريكية حاليا بسبب موقف الهند من حرب أوكرانيا، ولا يوجد تحالف عسكري بين الهند والولايات المتحدة كما أن الولايات المتحدة لم تعلن عن التزامات واضحة بالدفاع عن الهند مثلما فعلت مع تايوان.

إن دفع الولايات المتحدة للدخول في أي مواجهة عسكرية أو بحرية من خلال غزو تايوان قد يجعل الصين تدفع ثمنا باهظا.

كما أن فشل روسيا في مغامرة أوكرانيا واتحاد التكتل الغربي بأكمله ضد روسيا سيثني الصين عن القيام بمثل هذه المغامرة في تايوان، لكن العمل العسكري في منطقة جبال الهيمالايا لن يثير مثل هذا الرد العالمي الضخم.

وفي تحليله للوضع، قال بانديا، إن الهزيمة العسكرية للهند سترسل رسالة قوية لجنوب آسيا والقوى الأبعد بشأن تفوق الصين العسكري على الهند. وقد لا ينظر إلى الهند حاليا على أنها ند للصين، إلا أن نيودلهي تعتبر قوة صاعدة تتحدى تأثير بكين في جنوب آسيا ومؤخرا، في السيناريو العالمي، إلى حد ما، ومع ذلك، فإن مواجهة جالاوان لم تعزز صورة الصين إنما أضرت بها.

وأشارت مصادر متنوعة أجنبية ومستقلة إلى أن المواجهة أسفرت عن مقتل ما يترواح بين 45 و60 جنديا صينيا على أيدي القوات الهندية، وهو ما أذل الصين وتركها تسعى لاستعادة صوتها المفقودة، فضلا عن ذلك، يمكن أن يكون العمل العسكري على الحدود مصدرا جيدا لصرف الانتباه عن الاحتجاجات الداخلية في مختلف أنحاء الصين؛ لذلك يتعين على نيودلهي أن تتحلى باليقظة وتستعد لعمل عسكري مفاجئ في منطقة الهيمالايا.

واختتم بانديا، تحليله بالقول إن مغامرة الصين قد تأتي بنتائج عكسية لأسباب مختلفة أهمها أن الهند في عام 2022 ليست الهند في عام 1962، فقد نتجت هزيمة الهند عام 1962 عن خلل في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية على مستوى القيادة ونقص الذخيرة وإمدادات الحصص الغذائية والملابس الشتوية.

أما في الوقت الحالي، فقد أصبح الجيش الهندي جيد الإعداد ويمتلك المعدات وقوي على أرض في المعركة، وأكثر احترافية وانضباطا.

وأخيرا، ونظرا إلى ازدهار العلاقات بين نيودلهي وواشنطن، فإن الكتلة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة (إن لم يكن لأسباب أخلاقية سامية، وإنما لحسابات جيوسياسية عملية بحتة)، ستقف إلى جانب الهند. إن قوة الدعاية الغربية بأكملها ستفضل الهند على الصين، وحتى الروس لن يتمكنوا من دعم الصين علانية بسبب علاقاتهم القديمة مع الهند. وقد تصبح المغامرة الصينية في جبال الهيمالايا فرصة ذهبية لوقف طموحات الصين التوسعية.