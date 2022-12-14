الرئيس الأوكراني يشيد بتقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 19 مليار دولار لبلاده

أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الثلاثاء/، على تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 19 مليار دولار، وذلك إلى جانب مليار دولار إضافي تعهدت به عشرات الدول خلال مؤتمر للمانحين في فرنسا في وقت سابق من اليوم.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن زيلينسكي قوله في كلمة عبر الفيديو "إننا نكتسب كل يوم قوة جديدة لأوكرانيا لتجاوز هذا الشتاء، وأشكر كل من يعمل من أجل هذا ومن يساعد بلدنا".

يُشار إلى أن حزمة المساعدات سوف تركز على قطاع الطاقة الأوكراني، إلى جانب الدعم الإنساني على أصعدة أخرى.