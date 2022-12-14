رئيس وزراء كوسوفو يبحث مع مسئولين أمريكيين وأوروبيين الحلول الممكنة للأزمة مع صربيا

بحث رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، اليوم الأربعاء، مع مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحلول الممكنة لحل الأزمة مع صربيا.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التقى برئيس وزراء كوسوفو بهدف تهدئة الوضع المتوتر شمالي البلاد، وبحث الحلول الممكنة. وقد أغلق الصرب المحليون الطرق، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، فيما طلبت بلجراد من حلف الناتو السماح لها بنشر قواتها.

وكان رئيس وزراء كوسوفو قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق سنوات إن لم يكن عقودا وتتوقف على تطبيع علاقاتها مع صربيا.

وأعلنت كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية استقلالها عن صربيا في عام 2008 بدعم من الغرب في أعقاب حرب بين عامي 1998 و1999 التي تدخل فيها حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحماية المنطقة، وكوسوفو ليست عضوا في الأمم المتحدة وترفض خمس دول في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بها كدولة.