جوتيريش يعين أدا دونتو منسقة مقيمة للأمم المتحدة في ملاوي

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ريبيكا أدا دونتو، من غانا، منسقة مقيمة للأمم المتحدة في ملاوي، بموافقة الحكومة المضيفة.

وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، اليوم /الثلاثاء/، أن إدا دونتو هي ممارسة في مجال بناء السلام والتنمية ولديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة في الخدمة العامة الوطنية والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة مع التركيز على السياقات الهشة والانتقالية والإنسانية في غانا والفلبين ونيجيريا وملاوي وجامبيا و بنجلاديش.

وقبل تعيينها في منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة، عملت أدا دونتو على مدى السنوات العشر الماضية كمستشارة أولى للسلام والتنمية في فرق الأمم المتحدة الدولية في بنجلاديش وجامبيا وملاوي.