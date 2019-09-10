الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا

طالبت وزارة الخارجية البريطانية، من الصين سحب ستة من دبلوماسييها، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر من هونج كونج مؤيد للديموقراطية.

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، إن المبعوثين الستة غادروا بريطانيا بدلا من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب من قبل الشرطة بشأن حادثة أكتوبر الماضي، بعد أن كانت لندن قد حددت اليوم الأربعاء، موعدا نهائيا لرحيلهم.

وقال كليفرلي، في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد شاهدنا جميعا مقطع الفيديو المزعج للحادث أمام القنصلية الصينية في مانشستر، وردا على ذلك، أطلقنا عملية تستند إلى التزامنا بسيادة القانون، حيث أطلقت شرطة مانشستر الكبرى تحقيقا، وكجزء من ذلك طالبنا بسحب ستة مسؤولين صينيين من الحصانة الدبلوماسية، حتى يمكن استجوابهم، وأبلغنا السفارة الصينية وحددنا موعدا نهائيا انتهى اليوم".

وأضافوا: "إننا ننتظر تحركا من الجانب الصيني، وردا على ذلك بناء على طلبنا، استدعت الحكومة الصينية هؤلاء المسؤولين من بريطانيا، بما في ذلك القنصل العام".

وتأتي تلك الخطوة، على خلفية الحادث الذي وقع في القنصلية العامة الصينية في مانشستر في 16 أكتوبر الماضي، عندما نظم عشرات النشطاء احتجاجًا أمام المبنى.

ووفقا لشرطة مانشستر في ذلك الوقت، تم جر أحد المتظاهرين الذين دافعوا عن إصلاحات ديمقراطية في الصين من قبل البعثة الدبلوماسية الصينية إلى أراضي القنصلية، حيث تم استخدام القوة ضده.

وبحسب القنصلية العامة، حاول الشاب المصاب دخول أراضي القنصلية وانتزع ملابس أحد الموظفين الذين حاولوا طرده بعيدا عنه