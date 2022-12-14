الرئيس الجزائري: نطمح للوصول إلى 100 مليار متر مكعب من الغاز الموجه فقط للتصدير

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تطمح لمضاعفة إنتاج الغاز الموجه للتصدير، معربا عن أمله في أن يصل الإنتاج خلال العام القادم إلى 100 مليار متر مكعب من الغاز الموجه فقط للتصدير.

جاء ذلك خلال تفقده جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك" لخدمات النفط والمملوكة للحكومة، بمعرض الإنتاج الجزائري، الذي أشرف على افتتاحه، اليوم، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وأوضح أن الجزائر تنتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، مشيرا إلى نصفه يتم استهلاكه محليا.

وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده شريك "موثوق" في مجال الطاقة بالنسبة لأوروبا، منوها بالشراكة بين الجزائر وإيطاليا، التي سوف تصبح مركزا محوريا لتوزيع الغاز الجزائري نحو باقي الدول الأوروبية، و منها ألمانيا.

في السياق ذاته، كشف المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، أن صادرات الغاز الجزائرية نحو إيطاليا سجلت مستوى قياسيا، حيث قاربت 97 مليون متر مكعب/يوم، مضيفا أن الجزائر تصدر حاليا ما يقارب 27 مليار متر مكعب من الغاز في السنة إلى إيطاليا.