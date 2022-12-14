رئيس الحكومة الجزائرية: عازمون على حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن عزم بلاده على "حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار"، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت حاليا "وجهة استثمارية حقيقية".

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده مع عدد من رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الأمريكية-الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح عبد الرحمن أن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد، الذي طبقته الحكومة الجزائرية، يرسخ مبادئ اقتصادية هامة، وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع مختلف الاستثمارات.

وأضاف أن الإطار القانوني الجديد ينشئ لجنة جزائرية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار تتبع لرئاسة الجمهورية، وهو ما يعكس "عزم الدولة على حماية المستثمر وتوفير كافة ظروف نجاح الاستثمار".