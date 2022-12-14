قالت الشرطة البلجيكية، اليوم الأربعاء، إنها ضبطت قرابة 5ر1 مليون يورو (6ر1مليون دولار) في مداهمات على صلة بمزاعم فساد ضد أشخاص لهم صلة بالبرلمان الأوروبي.

وتم نشر البيان على تويتر مرفقا بصور تظهر حقيبة أمتعة صغيرة والعديد من الحقائب وحقائب أوراق مليئة باليورو.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، تم القبض على أربعة أشخاص بتهمة التأثير على قرارات في البرلمان الأوروبي لصالح قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم مقابل حصولهم على أموال وهدايا.

وكان من المتوقع أن تمثل نائبة رئيس البرلمان السابقة الآن إيفا كايلي، أمام المحكمة اليوم الأربعاء.

غير أن المدعي العام البلجيكي، قال في بيان صحفي، إن المتهمة إيفا كايلي طلبت تأجيلا لجلسة الاستماع الخاصة بها ومن المقرر الآن أن تمثل في المحكمة يوم 22 ديسمبر الجاري .

وقضت محكمة في بروكسل اليوم أن يظل شريك كايلي والعضو السابق في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري قيد الاعتقال.

وتم احتجاز شخصين آخرين يوم الجمعة الماضي ولكن تم إخلاء سبيلهما منذ ذلك الوقت.

كان قد تم إلقاء القبض على كايلي، 44 عاما، وثلاثة آخرين، يوم الجمعة الماضي بتهمة المشاركة في تنظيم إجرامي وغسل الأموال والفساد، بحسب مكتب المدعي العام البلجيكي.

ويواجه المشتبه بهم الأربعة اتهامات بالتأثير على قرارات في البرلمان الأوروبي لصالح قطر مقابل الحصول على أموال وهدايا.

وتنفي قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم حاليا، وجود أي مخالفات. كما أعلنت كايلي براءتها من خلال أحد محاميها.

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