تونس وألمانيا تبحثان تنفيذ برامج التعاون المشترك

بحث وزير التشغيل والتدريب المهني التونسي نصرالدين نصيبي، اليوم الثلاثاء، مع منسقة مشروعات التعاون الألماني في تونس لارين أرديجيلان، متابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك.

وذكر بيان للوزارة أنه تم خلال اللقاء - الذي حضره رئيس مشروع المبادرة التونسية الألمانية للتدريب في مهن البناء لجناز فولك، ورئيس مكتب منظمة الأعراف البافارية بتونس شكري القلالي - استعراض مدى تقدم مشروعي المبادرة التونسية الألمانية للتدريب في مهن البناء ، وميكاترونيك السيارات ما بعد البيع بجهة صفاقس.

وأضاف البيان أن مشروع التدريب في مهن البناء يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل في قطاع البناء وتوابعه، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية، فيما يهدف مشروع ميكاترونيك السيّارات إلى تلبية احتياجات المهنيين في قطاع ميكانيكا السيارات من الكفاءات تبعا للتطوّر التكنولوجي المستمر في هذا المجال.

وأشار البيان إلى أن المشروعين يندرجان في إطار التعاون التونسي الألماني بين وزارة التشغيل ومؤسسة التدريب لمنظمة الأعراف البافارية، والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.