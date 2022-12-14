بايدن: توفير الإنترنت لـ100 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2025

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن شركة ميكرسوفت تحاول توفير الإنترنت لـ100 مليون شخص إفريقيا بحلول عام 2025.



وأضاف في كلمته خلال فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يتطلب تدريب رواد الأعمال في إفريقيا وتمكينهم من بناء شركاتهم الخاصة، ويقدموا وظائف حسنة الدخل للجمهور الإفريقي.



وأشار إلى استثمار بليون دولار في إفريقيا خلال السنوات المقبلة لتحسين وسائل الدفع عبر الهواتف المحمولة.



ونوه بأنه سيتم العمل على تحسين أطر الحصول على الخدمات الصحية في إفريقيا، مؤكدا أهمية الاستثمار طويل الأمد لما له من منافع تعود على الجميع.



وذكر أن الاستثمارات المشتركة دليل على الالتزام المتبادل من أجل أن يعود الأمر بالنفع على الجميع.