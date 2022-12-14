البرهان يحدد شروط توقيع الجيش السوداني على الاتفاق السياسي ويحذر من اختطاف السلطة

حدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، شروط توقيع الجيش السوداني على الاتفاق النهائي، محذرًا من الإقصاء واختطاف السلطة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سودانية، مساء الأربعاء، قال «البرهان»، أثناء حضوره ختام مناورة رايات النصر 4 بقاعدة المعاقيل العملياتية: «ليس هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنّما هي نقاط تم طرحها نرى أنّه يُمكن أن تُساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة».

وأشار إلى أنّ الاتفاق السياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين دُون إقصاء لأحد، متابعًا: «ينبغي ألاّ تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين، أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد».

وأكد أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية، على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، موضحًا أنها تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين، تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام.

ولفت إلى أن «القوات المسلحة تطمئن مواطنيها بأنها ستظل في خدمتهم، وتعمل على حمايتهم، وستحافظ على تماسك البلاد كما ظلت تعمل منذ مئات السنين».

وقال «البرهان» إن «الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل»، مؤكدًا أنها «قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة».

وذكر أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة يختارها الشعب طبقا لانتخابات حرة وشفافة، وأنها ستتعاون حاليا مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي، بشرط ألا تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي لوحدها.