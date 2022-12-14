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الرئيس الجزائري يدعو إلى التعاون في الصناعة الدوائية مع مصر والدول العربية والأفريقية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 2:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 2:48 ص

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسؤولي الصناعة الدوائية في بلاده إلى التوجه نحو السوق الخارجية، وربط جسور التعاون مع البلدان العربية والأفريقية، على غرار مصر، الأردن، تونس، موريتانيا والسنغال.
جاء ذلك على هامش افتتاحه، اليوم، للنسخة ال30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.
وأضاف الرئيس الجزائري أن بلاده تسعى إلى تغطية احتياج السوق المحلي من الأدوية بنسبة تتراوح من 40 إلى 50 بالمائة والوصول إلى صناعة دوائية تحمي السيادة في مجال الصحة.
وأوضح أن الصناعة الدوائية في بلاده لم يتخط إنتاجها في وقت مضى 4 بالمائة من احتياج السوق المحلي للأدوية، مشيرا إلى أن العمل جار الآن لإعادة إحياء هذه الصناعة.
ونوه الرئيس الجزائري إلى أن بلاده منخرطة في مسعى القضاء على الأوبئة في أفريقيا.

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