الصحة العالمية: نأمل ألا تصبح جائحة كورونا سببا لطوارئ عالمية العام المقبل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه "يأمل" في ألا تتسبب جائحة كورونا في إعلان حالة طوارئ صحية عالمية العام المقبل.

وتأتي تصريحاته في إفادة لوسائل الإعلام مع تخلي الصين عن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، وسماحها بالتعايش مع الفيروس، مثيرة مخاوف من مواجهة ثاني اقتصاد في العالم ارتفاعاً في حالات الإصابة بكورونا، وفقا لوكالة رويترز.

وتجتمع منظمة الصحة العالمية كل بضعة أشهر لتقرر سواء كان فيروس كورونا، الذي ظهر قبل ثلاث سنوات في ووهان بالصين، وتسبب في وفاة 6.6 مليون إنسان، ما زال يمثل "حالة طوارئ للصحة العامة على المستوى العالمي".

ويهدف ذلك إلى تنسيق الاستجابة العالمية، ومن شأنه فتح سُبُل التمويل للتعاون في مشاركة اللقاحات والعلاجات.