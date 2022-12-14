أظهرت بيانات البنك الدولي، أن موسكو قدمت، وللمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، قرضًا لإيران، بلغ بنهاية العام الماضي 6 ملايين دول؛ كما أن جمهورية بيلاروس وبنغلاديش والهند، تحتل المراكز الأولى على قائمة الدول المقترضة من روسيا الاتحادية.

ووفقا لتحليلات وكالة «سبوتنيك» لهذه البيانات، اليوم الأربعاء، فإنه، للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، ظهرت إيران، بنهاية العام الماضي، على قائمة المقترضين من روسيا، بمبلغ 6 ملايين دولار.

وكانت المرة الأخيرة، التي اقترضت فيها إيران من روسيا، عام 1992؛ وبلغ حجم الدين 251.3 ألف دولار.

وبلغ حجم دين بيلاروس 8.5 مليار دولار، بعد أن زاد بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2021.

وتأتي بنغلاديش في المرتبة الثانية، حيث زادت ديونها السنوية بمقدار الثلث تقريبًا، من 3.3 مليار دولار لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

وتحتل الهند المركز الثالث بالنسبة للدول المقترضة من روسيا؛ حيث زادت ديونها بنسبة 11.7 بالمئة إلى 3.3 مليار دولار.

وتأتي فيتنام في المرتبة الرابعة، وزادت ديونها بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار دولار؛ وصعد اليمن إلى المركز الخامس بديون بلغت 1.17 مليار دولار؛ ليحل محل أفغانستان (1.16 مليار دولار).

وخلال العام الماضي، زادت ديون أوزبكستان، وقفزت التزاماتها المالية أمام موسكو بنسبة 77%، لتصل إلى 254.7 مليون دولار.

وإجمالا، بنهاية العام الماضي، كان على 38 دولة استحقاقات مالية أمام روسيا، بلغت 26.54 مليار دولار؛ وزادت نسبة الدين بـ7.4%.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للديون: في قارة آسيا ما مجموعه 12.06 مليار دولار، وفي أوروبا 10 مليار دولار، والشرق الأوسط بـ3.05 مليار دولار، وإفريقيا بـ1.35 مليار دولار، ودول من أميركا اللاتينية بـ86.1 مليون دولار.