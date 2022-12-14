قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم مصطفى رمضان، وتأييد حكم السجن الصادر ضده لمدة 3 سنوات لارتكابه جريمة نشر صور سيدة على أحد المواقع الإباحية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي محمد سليمان، وعضوية المستشار خالد محمد الجندي، والمستشار أحمد كمال الخولي، وأمانة سر طاهر عبدالراضي، ومينا السيد جاد، في الطعن رقم 10977 لسنة 90 قضائية.

وفي 11 يونيو 2020، أمرت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم مصطفى رمضان بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بابتزاز سيدة عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي "فايبر"، ونشر صورها ومقع فيديو خاص بها على أحد المواقع الجنسية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم هدد المجني عليها بارتكاب جريمة إفشاء أمور مخلة بالشرف، وذلك بعد أن دخل بغير موافقتها على حسابها الشخصي في تطبيق "فايبر"، وقام بنسخ البيانات والصور الخاصة بها، وكذا مقطع فيديو لها، وإثر ذلك قام بابتزازها وطلب منها مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل عدم النشر؛ فأعطته المجني عليها مبلغ قدره 500 جنيه، إلا أن المتهم قام بعد ذلك بنشر الصور والفيديو الخاص بها على إحدى المواقع الإباحية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بالاستعلام من شركة الاتصالات عن رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وكذا من تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ثبوت ما جاء بأقوال المجني عليها.