ثلاثي هجومي في تشكيل طلائع الجيش لمواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن محمد يوسف، المدير الفني لنادي لطلائع الجيش، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة، والتي ستُقام اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة، ضمن افتتاحية منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الطلائع على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد أيمن منصور

خط الوسط: أحمد عبدالرحمن زولا – عبدالرحمن أسامة – إسلام محارب – أحمد متعب

خط الهجوم: أحمد سمير – خالد قمر – كريم طارق

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: يحيى خالد – علي محمد الزهدي – أشرف مجدي – محمد سمير – محمد شحاتة – أحمد سالم – محمد شريف محمد – فارس حاتم – علي حمدي

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 خسائر.