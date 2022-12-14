السينارست عاطف بشاي: الوسط مغرم بكوميديا الهلس والإفيه الخارج من المقاهي

قال السينارست عاطف بشاي، إن الضحك يخرج من قلب الألم والمعاناة، والكوميديا هي فن معالجة الواقع وقائمة على التناقض بين الأفكار والأشخاص، قائلا: أنا من عشاق الكوميديا السوداء.

وأضاف بشاي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: لدينا أزمة مرعبة حاليًا في صناعة الكوميديا، والوسط مغرم بكوميديا الهلس والإفيه الذي يخرج من المقاهي، متابعا: السيناريو علم وفن وتكنيك، وأهتم بأدق التفاصيل في عملي.

واستكمل: درست فنون تطبيقية وأكتب تفاصيل الإضاءة وزوايا التصوير بالسيناريو لتطبيقه على أرض الواقع خلال تجسيد أعمالي الفنية.