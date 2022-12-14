 السينارست عاطف بشاي: الوسط مغرم بكوميديا الهلس والإفيه الخارج من المقاهي - بوابة الشروق
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السينارست عاطف بشاي: الوسط مغرم بكوميديا الهلس والإفيه الخارج من المقاهي

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:28 ص

قال السينارست عاطف بشاي، إن الضحك يخرج من قلب الألم والمعاناة، والكوميديا هي فن معالجة الواقع وقائمة على التناقض بين الأفكار والأشخاص، قائلا: أنا من عشاق الكوميديا السوداء.

وأضاف بشاي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: لدينا أزمة مرعبة حاليًا في صناعة الكوميديا، والوسط مغرم بكوميديا الهلس والإفيه الذي يخرج من المقاهي، متابعا: السيناريو علم وفن وتكنيك، وأهتم بأدق التفاصيل في عملي.

واستكمل: درست فنون تطبيقية وأكتب تفاصيل الإضاءة وزوايا التصوير بالسيناريو لتطبيقه على أرض الواقع خلال تجسيد أعمالي الفنية.

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