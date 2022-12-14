وزير الأعمال البريطاني: قانون المناخ الأمريكي قد يخلق منافسة غير عادلة

قال وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس إن قانون المناخ والضرائب الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن يشمل "بدون قصد" عناصر لمنافسة غير نزيهة، ما يضاف إلى انتقادات بأن الإجراء يخاطر بالتسبب في نزاع تجاري عبر الأطلسي.

وذكر قادة أوروبيون بالفعل أن القانون المعروف باسم قانون خفض التضخم، يقدم للشركات الأمريكية دعما بشكل غير نزيه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه قد يتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراء.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال شابس أمام لجنة برلمانية اليوم الثلاثاء: "أعرف أن منظمة التجارة العالمية وآخرين سيكونون مهتمين بالطريقة التي يتم بها تقديم المساعدة، وأعرف أنه ستكون هناك بعض المناقشات.. وقد يكون هناك، بشكل غير مقصود، بعض عناصر المنافسة غير النزيهة".

ويشمل التشريع، وهو عنصر رئيسي بجدول أعمال بايدن، إعفاءات ضريبية بقطاع الطاقة، وبرامج تتعلق بالمناخ وأوامر رئاسية خاصة بالبيئة. لكن منتقدين، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حذر من أن ذلك قد يتسبب في تفتيت الغرب.

وقال ماكرون الأسبوع الماضي إنه اتفق مع بايدن على "إصلاح" هذه المسائل التي نشأت جراء القانون.