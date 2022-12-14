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أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الاتفاق على تشكيل لجنة حوارية بين مجلس النواب ومجلس الدولة لحسم الملفات الخلافية بينهما، والتي تعطل إجراء الانتخابات، في مؤشر على احتمال انفراجة قريبة قد تشهدها الساحة الليبية.

ومع ترحيب البعثة الأممية في ليبيا بالاتفاق على تشكيل اللجنة، وعدت بتقديم الدعم الكامل لها، وبمشاركة فاعلة في أعمالها.

وتتركز مهام اللجنة المنتظرة على: اختيار حكومة موحدة، ودعم المسار العسكري الذي تتخذه اللجنة العسكرية الليبية المعروفة باسم (5+5) لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومناقشة العقبات التي تحول دون وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ويأتي هذا بعد إطلاق المجلس الرئاسي الليبي، الخميس الماضي، مبادرة تدعو مجلسي النواب والدولة لإجراء حوار فعال لإنهاء حالة الجمود السياسي الذي يعطل ليبيا منذ سنة.

وأرجع المجلس إطلاق المبادرة إلى "المسؤولية الأخلاقية" الواقعة عليه، واستشعاره خطر حالة الجمود.

والمفاوضات بين مجلسي النواب والدولة متوقفة، نتيجة خلافاتهما حول مواد القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.

وبحسب الجانبين، فإنه تم الاتفاق على غالبية البنود، باستثناء السماح بترشح العسكريين في الانتخابات، والذي رفضه مجلس الدولة.