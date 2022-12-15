البرلمان الألماني يوافق على تخصيص 13 مليار يورو للجيش

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تلقت وزارة الدفاع الألمانية، موافقة البرلمان على مشروعات بقيمة مليارات الدولارات لتجهيز القوات المسلحة، بما في ذلك شراء طائرات حربية أمريكية من طراز إف- 35 الذي ثار جدل كبير بشأنه.

ووافق أعضاء لجنة الميزانية في البرلمان، اليوم الأربعاء، على ثمانية مشروعات قوانين بقيمة إجمالي 13 مليار يورو 86ر13 مليار دولار.

وتشمل مشروعات القوانين قرارا بشراء مدافع هجومية جديدة لتحل محل المدافع من طراز جي -36، وشراء أنظمة البث اللاسلكي العسكرية، وتحديث مركبات المشاة القتالية "بوما".

وقالت وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت: "هدفنا هو إحراز تقدم كبير في الجيش الألماني، لسد فجوات ظهرت بسبب ترك الكثير للغاية من العمل في السنوات القليلة الماضية".

وتحدث إيبرهارد تسورن المفتش العام للجيش، عن "نقطة انطلاق" لتنفيذ المشروعات من صندوق الدفاع الخاص البالغ 100 مليار يورو الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الجاري.