رد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على الانتقادات الموجهة إليه بعد إصدار كتاب «الرواية.. رحلة الزمان والمكان»، والذين وصفوه بأنه «شخص متقلب وناكر للجميل»، قائلًا إن هذا الكلام «غير صحيح على الإطلاق».

وقال خلال لقاء لبرنامج «السؤال الصعب»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»: «لم يعطِ أحد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حقه كاملًا مثلي، ولكني لست مبخراتي يحمل المباخر، أنا أقول ما له وما عليه»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن «مبارك كان حاكمًا وطنيًا قوميًا، تمسك بالأرض المصرية في كل الظروف، وحارب من أجل بلاده، كما أنه طيار شجاع جسور»، لافتًا إلى أنه «لم يتعرض في كتابه لقضايا متصلة بالفساد أو غيره، لأنه لا يعلمها».

وتابع المفكر السياسي: «أنا لم أجرحه ولم أسئ إليه على الإطلاق، وهؤلاء يريدون أن نكون على وتيرة واحدة جميعًا، نسبح بحمد الحاكم موجودًا أو غائبًا، لكن كتاباتي في حياة مبارك شبيهة بما قلته بعد رحيله».

وذكر أنه كتب من قبل مقالًا بعنوان «كيف تفصل السمكة من رأسها»، وآخر بعنوان «قيادة الأوطان غير إدارة الشركات» تتحدث عن موضوع التوريث، موضحًا أنه منع من الكتابة في جريدة الأهرام لمدة عام ونصف لهذا السبب.

وأوضح أنه «ليس إنسانًا طيعًا كما يقول البعض»، معقبًا: «أنا لست إنسانًا طيعًا كما يقولون، هذا غير صحيح، أنا ألتزم بعدم التجريح، ومبارك كان وطنيًا حتى النخاع بكل الدلائل».



