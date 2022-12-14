السعودية: 1000 ريال غرامة إلقاء النفايات في الطرقات ومن نوافذ المركبات

أعلنت السلطات السعودية فرض غرامة قدرها ألف ريال (266 دولارا أمريكيا) على من يلقي النفايات في الطرقات ومن نوافذ المركبات، مشيرة إلى أن مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها يبلغ الحد الأعلى لها 10 ملايين ريال.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأربعاء، أن قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية في المملكة، اعتمد إطاراً تنظيمياً جديداً من خلال جدول تصنيف لمخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

وبحسب الجدول تتم إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء، كما تتولى لجان النظر في المخالفات إيقاع العقوبات التي لا تزيد غرامتها على 10 ملايين ريال، أو التي تتضمن تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الرخصة.

وقدر النظام مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها خلافاً للرخصة الصادرة من المركز مخالفة الحد الأدنى مليون ريال والحد الأعلى 10 ملايين ريال وإلغاء الرخصة أو التصريح.

وحدد النظام عقوبة نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها واستخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير للأفراد غرامة ألف ريال والحد الأعلى 10 آلاف.

كما حدد غرامة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم للأفراد غرامة قدرها 5 آلاف ريال الحد الأدنى والحد الأعلى 20 ألفا.