الداخلية الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية

دعت وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين مستخدمي الطرق ومرتادي البحر، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر؛ لعدم استقرار الأحوال الجوية وتقلب حالة الطقس، نظرا لتحذيرات إدارة الأرصاد الجوية باحتمال هطول الأمطار.



وناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، الجميع عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (112)، عند مواجهتهم لأي حالة طارئة وأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية، كما ناشدت رواد البحر الى عدم التردد بالاتصال على عمليات خفر السواحل (1880888).



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الأربعاء، أهابت الإدارة بالمواطنين والمقيمين قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وقواعد وآداب المرور، لسلامة جميع مرتادي الطرق.