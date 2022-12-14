توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنهــــا 24 15

دمنهور 24 15

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 15

دمياط 24 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 14

السويس 24 14

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

شلاتين 27 19

الإسكندرية 25 13

العلمين الجديدة 24 14

وادى النطرون 25 15

مطروح 25 13

السلوم 24 11

سيوة 22 10

العريش 23 14

رفح 23 15

الطور 24 14

كاترين 18 05

رأس سدر 25 13

نخل 22 06

طابا 22 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 26 12

بني سويف 26 11

المنيا 26 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 26 12

الأقصر 26 13

أسوان 28 13

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20