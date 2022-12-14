بايدن: حريصون على الشراكة مع إفريقيا في الفرص والحوكمة الجيدة في كل المجالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده استثمرت في القدرات الإفريقية لتساعد القارة على إنتاج لقاحات كورونا لتحل مشكلاتها بنفسها.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، اليوم الأربعاء، أن بلاده حرصت كذلك على تقوية نظام الطعام في إفريقيا، مؤكدا العمل المشترك أيضا في ملف المناخ وفي ملف الطاقة.

وأشار إلى حضوره قمة المناخ في شرم الشيخ وتعهده بتقديم 150 مليون دولار لمعالجة تغيرات المناخ.

ولفت إلى التأكيد على الشراكة مع إفريقيا في الفرص والحوكمة الجيدة في كل المجالات، مؤكدا الحرص على تقوية العلاقات المشتركة.

وذكر أن التحول الاقتصادي بإفريقيا لن يتحقق من دون طاقة رخيصة وحوكمة جيدة، مؤكدا التزام بلاده بدعم كل جوانب النمو في إفريقيا وخلق البيئة المناسبة للتواصل التجاري.

وأكد أيضا التزام بلاده بالتدخل ومساعدة إفريقيا على صنع مستقبل أفضل، معلنا أن بلاده ستوقع مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة الحرة في إفريقيا بما يساهم في تحقيق التقارب.