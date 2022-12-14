محافظ شمال سيناء: لا تنسيقات لدخول البضائع بداية من السبت المقبل

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الأوضاع أصبحت طبيعية بالمحافظة، واعتبارا من يوم السبت القادم لا تنسيقات لدخول البضائع.

وأضاف المحافظ، على هامش ختام مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء، أنه اعتبارا من يوم السبت القادم لا تنسيقات في إدخال المأكولات وجميع المنتجات إلى المحافظة، مشيرا إلى الموافقة على فتح محطات الوقود وإدخال الزيوت بصفة مستمرة، وقدتم تقديم طلب للأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بإلغاء التنسيقات على إدخال جميع المنتجات إلى المحافظة وتمت الموافقة عليه.

وأشار إلى تنفيذ حملة مناهضة العنف ضد المرأة خلال 16 يوما اعتبارا من يوم ٢٤ نوفمبر الماضي، حيث تم تنفيذ الفعاليات طبقا لما هو مقرر على مستوى العالم أجمع على أساس أن مبادرة "مناهضة العنف ضد المرأة"، تحت عنوان "معا ضد العنف" تنهى العنف ضد المرأة وكافة الفئات.