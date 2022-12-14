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طرح منذ قليل المطرب يوكي أغنية جديدة بعنوان "أنا مغربي" على موقع يوتيوب، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة كرة القدم بين منتخبي المغرب وفرنسا لكرة القدم، في الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً بقطر.

وقال في تصريحات صحفية، إنه يُهدى الأغنية الجديدة للمنتخب والشعب المغربي، متمنيا فوز المغرب بالمباراة وصعودها للنهائي ومواجهة المنتخب الأرجنتيني.

وأكد أن ما حققته المغرب من انتصارات طوال أيام البطولة يعد إنجازاً تاريخياً لها وللعرب ولإفريقيا وآسيا على حد سواء.

وتقول كلمات الأغنية: "هيا راية مغربية.. هيا هيا هيا.. هذا هو شعبنا.. معه الملك.. هذا هو فريقنا.. ونفرحو معك.. أنا مغربي.. قلبي يغني لك.. لكل عربي.. قلبي ينبض مني لك.. يا المغربي يا العربي".