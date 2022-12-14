بايدن: لا يمكن حل التحديات العالمية دون القارة الإفريقية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية دور القارة الإفريقية في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم حاليا، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل هذه التحديات بدون الاجتماع والتشاور مع القيادات الإفريقية.

وقال بايدن، خلال منتدى الأعمال الأمريكي ـ الإفريقي، إن اجتماع اليوم هو لبناء الصلات بين بلادنا وهو المستقبل المشترك مع إفريقيا، مؤكدا أن النجاح والرخاء مهم لمستقبلنا جميعا وليس فقط إفريقيا، منبها إلى أنه عندما تنجح إفريقيا فإن الولايات المتحدة والعالم كله سوف ينجح.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه كان يعمل على قضايا بناء الصلات مع إفريقيا منذ أن كان يعمل في مجلس الشيوخ حيث قام بزيارات عديدة لإفريقيا وشارك في العديد من المؤتمرات أثناء عمله كنائب للرئيس الأمريكي أوباما، الأمر الذي ساعده على إدراك الإمكانيات الواسعة للقارة الإفريقية.

وأوضح أنه تم عقد أول مؤتمر مع القادة الأفارقة عام 2014 لكي يتم التأكيد على الشراكة مع الدول الإفريقية، وبعد هذا الاجتماع بثماني سنوات تغير العالم بأكثر من طريقة فنحن نتعامل مع نتائج الوباء والحروب وعدم الاستقرار وهناك عدم أمان غذائي وهناك التغير المناخي وكل هذه الأزمات تؤكد على الدور المهم لإفريقيا وشعوبها في مواجهة التحديات على مستوى العالم، ولا يمكننا أن نحل هذه التحديات بدون أن تكون معنا القيادات الإفريقية على المنضدة.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى دعم بلاده إلى القارة الإفريقية في ظل جائحة كورونا، حيث أرسلت الولايات المتحدة 231 مليون جرعة من اللقاحات إلى 49 دولة في إفريقيا واستثمرت في القدرات الإفريقية بهدف مساعدتها على إنتاج اللقاحات، إضافة إلى تأكيد الالتزام بالأمن الغذائي من أجل استقرار القارة.