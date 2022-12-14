الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

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رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة اساس أي بواقع نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 4.5%.

وتعد تلك الزيادة هي السابعة على التوالي منذ بداية 2022.