الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

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رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة اساس أي بواقع نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 4.5%.
وتعد تلك الزيادة هي السابعة على التوالي منذ بداية 2022.