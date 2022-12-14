 الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس - بوابة الشروق
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الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

محمد المهم
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 9:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 9:10 م

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة اساس أي بواقع نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 4.5%.

وتعد تلك الزيادة هي السابعة على التوالي منذ بداية 2022.

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