كوسوفو تتقدم رسميا بطلب طويل الأمد للانضمام للاتحاد الأوروبي

تقدمت كوسوفو، رسميا بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي، بعد توقيع وثيقة تتضمن ذلك من جانب الرئيسة فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبن كورتي و رئيس البرلمان جلاوك كونيوفتسا في العاصمة بريشتينا اليوم الأربعاء.

وبالنسبة لأصغر دولة في أوروبا، يعد هذا عملا رمزيا: حيث إن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي أمر بعيد المنال حاليا بالنسبة لكوسوفو، التي أصبحت دولة مستقلة منذ عام 2008.

وتتمتع كوسوفو رسميا فقط بصفة "دولة مرشحة محتملة للانضمام للاتحاد الأوروبي".

ويشار إلى أن صفة دولة مرشحة، التي من المتوقع أن تحصل عليها البوسنة والهرسك غدا الخميس، غير قابلة للنقاش.

ويتمثل العائق الرئيسي في أن خمس دول بالاتحاد الأوروبي وهى إسبانيا ورومانيا وسلوفاكيا واليونان وقبرص، لا تعترف باستقلال كوسوفو.

وكانت كوسوفو، التي يقطنها الآن بالكامل مواطنون ألبان تقريبا، جزءا من يوغسلافيا أو صربيا.

وكان برلمان كوسوفو قد أعلن في فبراير 2008، الاستقلال.

واعترفت أكثر من 100 دولة، من بينها ألمانيا، ولكن ليس روسيا والصين وصربيا والخمس دول الأوروبية، بالدولة الجديدة.

وحتى اليوم، لم تتخل صربيا عن مطالبتها بأحقيتها في منطقة كوسوفو.

وفي ظل ذلك، تثير التوترات دائما في الجزء الشمالي من البلاد، الذي يقطنه أغلبية من الصرب.