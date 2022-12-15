محكمة إسبانية: خفض العقوبات إلزامي بموجب القانون الجديد للجرائم الجنسية

لا يزال التشديد الأخير لقانون الجرائم الجنسية في إسبانيا يثير الانزعاج، حيث أدى، على عكس نوايا المشرع، إلى العديد من تخفيضات الأحكام، حتى بحق الجناة الذين تمت إدانتهم بالفعل.

وقالت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إن التطبيق المخفف للقانون الجديد، الذي يحمل عنوان "نعم فقط تعني، نعم"، إلزامي، إلا أنه يجب التحقق من ذلك في كل قضية بشكل منفرد. وقد أطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على بيان أسباب الحكم الذي جاء في 152 صفحة.

وقضت المحكمة بالسجن تسعة أعوام ويوم، بحق رجلين كان صدر بحقهما حكمان مخففان نسبيا من جانب محكمة أدنى بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة (16 عاما). ورفض القضاة طلب الادعاء بإصدار حكم بالسجن 10 أعوام، مشيرين إلى نطاق الحكم الأدنى للقانون الجديد.

وتسببت التداعيات غير المتوقعة لقانون "نعم فقط تعني، نعم" في وضع حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليسارية في موقف الدفاع.

كما يضع القانون حدا أدنى للعقوبات في بعض الجرائم الحالية.

وكان القانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، بهدف توفير حماية أفضل للنساء من العديد من أنواع العنف الجنسي والترهيب التي لم يكن القانون يعاقب عليها.