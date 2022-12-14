إيران والهند تؤكدان ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الهندي "إس . جايشانكار" هاتفيا، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم التعاون بين البلدين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الوزيرين أكدا ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشارت أن الوزير الايرانى أكد ضرورة متابعة الاتفاقيات الثنائية الرامية إلى توسيع نطاق العلاقات بين طهران و نيودلهى .

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الإيراني أشار إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين وأعرب عن وجهة نظره بشأن التعاون الثنائي والدولي بين البلدين.

كان نائب وزير الخارجية الإيراني علي باغيرى، قد زار الهند خلال الشهر الماضي في إطار المشاورات بين البلدين، وأعرب عن استعداد بلاده لتلبية احتياجات الهند من الطاقة.