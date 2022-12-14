 مصرع شخص في مشاجرة للخلاف على توك توك بالغربية - بوابة الشروق
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مصرع شخص في مشاجرة للخلاف على توك توك بالغربية

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:44 م

لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، إثر تلقيه ضربه بـ"قالب طوب" في رأسه؛ إثر نشوب مشاجرة مع ربة منزل بسبب الخلاف على مركبة توك توك بمنطقة الغفران بدائرة قسم ثان طنطا بالغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة ثان طنطا، باستقبال مستشفى المنشاوي العام بطنطا شخص جثة هامدة، ومقيم بمنطقة الغفران بدائرة قسم ثان طنطا، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين إصابته بنزيف في المخ، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة، وتبين من المعاينة والفحص مقتل شخص يدعى "ذكي. ا. ا" ويبلغ من العمر 56 عاما، إثر تلاقيه ضربه على الرأس "قالب طوب" على يد ربة منزل إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات بين نجليهما على مركبة توك توك، بمنطقة الغفران التابعة لدائرة القسم.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى المنشاوي، وتم القبض على أطراف المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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