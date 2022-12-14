فرنسا: محققون يداهمون مقر حزب ماكرون ومكاتب شركة ماكينزي

فتش ممثلو الادعاء في فرنسا، مقار حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وشركة "ماكينزي" الأمريكية للاستشارات، في إطار تحقيق يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي.

وقال مكتب المدعى العام الفرنسي في باريس، اليوم الأربعاء، إن التحقيق بدأ نهاية أكتوبر الماضي، في تقارير تتعلق بسوء إدارة حسابات الحملة الانتخابية والمحاباة خلال حملة ماكرون للانتخابات الرئاسية في الفترة بين عامي 2017 و2022.

وينصب التركيز بشكل خاص على ما إذا كان ماكرون استفاد بشكل غير قانوني من خدمات شركة الاستشارات الدولية العملاقة، والتي تخضع لتحقيقات مرتبطة بالضرائب في فرنسا منذ فصل الربيع.

وأشار مكتب المدعي العام، إلى تفتيش مكاتب شركة "ماكينزي" في باريس ومقار حزب النهضة السياسي الذي ينتمي إليه ماكرون (الجمهورية إلى الأمام سابقا)، وكذلك تم تفتيش مكاتب جمعية تمويل الحزب.

وتعود "قضية ماكينزي" في فرنسا بشكل جزئي إلى الانتقادات الموجهة للإنفاق المفرط من جانب حكومة ماكرون على شركات استشارات خارجية، وقد زاد إنفاق الحكومة الفرنسية بدرجة كبيرة على الاستشارات الخارجية خلال ولاية ماكرون.