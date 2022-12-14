ماكرون: الرياضة تجمعنا في إطار من الصداقة والاحترام بين فرنسا والمغرب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن "الرياضة تجمعنا في إطار من الاحترام والصداقة بين بلدينا" في إشارة منه إلى العلاقة بين فرنسا والمغرب، في إطار مباراة الدور نصف النهائي التي تجمع بين منتخبي "الديوك" و"أسود الأطلس" بمونديال "قطر 2022".

وكتب ماكرون في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "كلنا خلف المنتخب الفرنسي من أجل تحقيق الفوز"، دون أن ننسى أن الرياضة تجمعنا قبل كل شيء في إطار من الاحترام والصداقة بين دولتينا (فرنسا والمغرب).

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، لمؤازرة منتخب بلاده أمام المغرب.

وتقدم منتخب فرنسا حامل اللقب على نظيره المغربي بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على استاد البيت في إطار الدور نصف النهائي بكأس العالم.

وجاء هدف المنتخب الفرنسي في الدقيقة الخامسة عن طريق ثيو هيرنانديز بعد متابعته لتسديدة كيليان مبابي والتي ارتدت من الدفاع المغربي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في مباراة اليوم منتخب الأرجنتين في النهائي يوم الأحد القادم ، بينما ستلاقي كرواتيا الخاسر على المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل.