يونيسف: كل أطفال أوكرانيا تقريبا تأثروا بانقطاع الكهرباء

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تركت أثرا كبيرا على الأطفال، حيث تعرض العديد منهم للبرد القارس واضطراب العملية التعليمية الخاصة بهم.

وأفادت المنظمة بأن كل أطفال أوكرانيا، البالغ عددهم نحو 7 ملايين طفل، يفتقرون الآن لإمداد دائم يعتمد عليه من الكهرباء والتدفئة والمياه نتيجة للهجمات الروسية.

وتعرضت العديد من المدارس للأضرار أو للدمار خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل التعليم مقتصرا على الدورس عبر الإنترنت بالنسبة للعديد من أطفال البلاد.

وأوضحت اليونيسف أن انقطاع الكهرباء قلص التواصل مع الأصدقاء والأقارب بالنسبة للعديد من الأطفال، مما يضاعف الآثار السلبية للحرب على الصحة النفسية.

وقدرت المنظمة عدد الأطفال المعرضين لخطر الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ومشكلات نفسية أخرى بـ 5ر1 مليون طفل.

وذكرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف أن "ملايين الأطفال يواجهون شتاء قارسا وظلاما دامسا، في ظل غموض يكتنف موعد انتهاء هذا الوضع".

وبدأت يونيسف في توزيع حزم تحتوي على ملابس شتوية وسخانات مياه ومولدات كهربية للمناطق الواقعة بالقرب من خطوط جبهة القتال وإلى مناطق لم يتم التمكن من الوصول إليها إلا مؤخرا في خاركيف وخيرسون ومنطقة دونيتسك.